Registran Fuerte Fuga en Poliducto de Pemex en Autopista Guadalajara - Tepic

Una intensa fuga en un poliducto de Pemex se registró aproximadamente a las 7 de la noche de este domingo sobre la autopista Guadalajara - Tepic, justo en el entronque con la carretera libre a Nogales, dentro del municipio de Zapopan.

Momentáneamente se descartan personas lesionadas. Foto: Bomberos Zapopan

Al momento la fuga ya pudo ser controlada, sin embargo estos momentos la maxipista se encuentra cerrada en su totalidad, mientras autoridades y cuerpos de emergencias de los tres niveles de gobierno trabajan en el lugar.

Al momento se descartan personas lesionadas y se desconoce qué fue lo que provocó la fuga del hidrocarburo.

Información en proceso...

