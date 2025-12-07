Registran Fuerte Fuga en Poliducto de Pemex en Autopista Guadalajara - Tepic
Una fuerte fuga en un poliducto de Pemex ocurrió alrededor de las 7 de la noche de este domingo, sobre la autopista Guadalajara – Tepic, a la altura del entronque con la carretera libre a Nogales
Una intensa fuga en un poliducto de Pemex se registró aproximadamente a las 7 de la noche de este domingo sobre la autopista Guadalajara - Tepic, justo en el entronque con la carretera libre a Nogales, dentro del municipio de Zapopan.
Al momento la fuga ya pudo ser controlada, sin embargo estos momentos la maxipista se encuentra cerrada en su totalidad, mientras autoridades y cuerpos de emergencias de los tres niveles de gobierno trabajan en el lugar.
Al momento se descartan personas lesionadas y se desconoce qué fue lo que provocó la fuga del hidrocarburo.
Información en proceso...
