Registran Sismo Magnitud 4.0 al Noroeste de Cihuatlán, Jalisco
Un sismo de magnitud 4.0 se registró la noche del 26 de febrero en Jalisco
Un sismo de magnitud 4.0 se registró la noche del 26 de febrero en Jalisco. El movimiento telúrico ocurrió a las 21:26 horas, con epicentro localizado a 10 kilómetros al noroeste de Cihuatlán, según el reporte oficial. La profundidad del evento fue de 51 kilómetros, con coordenadas 19.29 de latitud y -104.63 de longitud.
¿Se han reportado daños por el sismo en Jalisco?
Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas
