Registran Sismo Magnitud 4.0 al Noroeste de Cihuatlán, Jalisco

Un sismo de magnitud 4.0 se registró la noche del 26 de febrero en Jalisco. El movimiento telúrico ocurrió a las 21:26 horas, con epicentro localizado a 10 kilómetros al noroeste de Cihuatlán, según el reporte oficial. La profundidad del evento fue de 51 kilómetros, con coordenadas 19.29 de latitud y -104.63 de longitud.

¿Se han reportado daños por el sismo en Jalisco?

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas

Información en proceso...

