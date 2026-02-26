Regresan Módulos Itinerantes de Vacunas contra Sarampión en Jalisco

Los módulos itinerantes de vacunación contra sarampión regresan a los puntos más concurridos del Área Metropolitana de Guadalajara, luego de que fueron suspendidos tras la ola de violencia ocurrida en Jalisco el pasado fin de semana.

Uno de los módulos itinerantes está ubicado en el primer cuadro de Guadalajara. Raquel y su familia acudieron a hacer compras cuando vieron el módulo y decidieron aplicarse los inmunológicos, como neumococo, influenza y sarampión.

Un dolor que, pues solamente el piquetito, pero de ahí en más todo bien. Más vale, sí, más vale a tener que luego estar batallando Raquel, quien fue a aplicarse tres vacunas

Por su parte, Gerardo, también aprovechó y se aplicó la vacuna contra tétanos, que era la única que le hacía falta.

Hay mucha gente que no se pone sus vacunas. Mucho, la ignorancia. Vamos a ir, por ejemplo, de sarampión en los niños porque les puede afectar. Yo creo que más afecta a la población, va a haber gente que no se vacuna y que contagie a los demás y se haga una pandemia más grande Gerardo, quien está a favor de la vacunación

Suman 2 mil 856 casos de sarampión en lo que va de 2026 en Jalisco

Jalisco continúa en primer lugar por casos de sarampión a nivel nacional, en lo que va de 2026 ya suman 2 mil 856 casos.

Desde que inició la vacunación en Jalisco, ya se han aplicado 2 millones 459 mil 511 dosis de vacunas contra el sarampión.

Hay más de 580 puntos donde las personas pueden acudir para estar protegidos; pueden revisarlos en la página del gobierno del estado.

