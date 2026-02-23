Escuelas de Jalisco Reanudarán Clases a Partir del Miércoles 25 de Febrero

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, compartió a través de sus redes sociales que las escuelas de educación básica del estado reanudarán clases a partir de este 25 de febrero, luego de que fueron suspendidas tras activar el código rojo el pasado domingo.

Fue el 22 de febrero cuando el Secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, anunció que las clases serían suspendidas en escuelas de educación básica del estado.

Algunas universidades como la Universidad de Guadalajara, UAG, ITESO, UTEG, entre otras, suspendieron clases el mismo día, sin embargo, este anuncio se dio por parte de cada institución en sus redes sociales.

Este lunes, Flores Miramontes también se pronunció acerca del regreso a clases.

Estimadas familias, les informo que a partir de este miércoles 25 de febrero se reanudan las clases presenciales en los planteles de Educación Básica, Media Superior y Superior Docente a cargo de la Secretaría de Educación Jalisco, así como para las instituciones de Educación Superior coordinadas por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación Jalisco

Lemus también mencionó que tras un acuerdo con la Mesa de Seguridad, las actividades económicas se reactivarán en su totalidad a partir de mañana 24 de febrero, por lo que explicó que será fundamental restablecer el servicio del transporte público que operará con normalidad a partir del mismo día.

Confirman llegada de 2 mil 500 militares a Jalisco

De acuerdo con el gobernador del estado, el gobierno de México envió a 2 mil 500 militares a Jalisco, quienes fueron desplegados en diferentes puntos para apoyar con tareas de seguridad.

Cabe señalar que Lemus informó que no hay reportes de incidencias nuevas, así como continúan liberando las carreteras de Jalisco, así como retirando los vehículos que fueron quemados.

Gobierno de Jalisco despliega apoyo para Puerto Vallarta

Por otra parte, en Puerto Vallarta fue desplegado personal para garantizar que se reanude el servicio del transporte público, el abasto de alimentos y servicios para la zona hotelera y a la población en general.

Pablo Lemus reiteró que el 24 de febrero se planteará en la mesa estatal de seguridad desactivar el código rojo en Jalisco.

