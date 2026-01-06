Reportan Desaparición Múltiple de Menores de Edad en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Cinco menores de edad fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Todos se encontraban en un albergue de la zona de Buenavista cuando se les perdió el rastro
Se registró una desaparición múltiple de menores de edad en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. De acuerdo con la información oficial, todos los adolescentes se encontraban en un albergue ubicado en la zona de Buenavista cuando se les perdió el rastro.
Lista de menores con ficha de búsqueda
- Luis Fernando González Ramírez, visto por última vez el 3 de enero
- Andy Gael Castro Rodríguez, visto por última vez el 3 de enero
- Cristopher Abraham Flores Rodríguez, desaparecido el 4 de enero
- Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández, desaparecido el 4 de enero
- Alexander Ortega Vázquez, desaparecido el 4 de enero
Todos tienen entre 14 y 15 años de edad
La Comisión Local de Búsqueda de Personas publicó las fichas de desaparición de los cinco adolescentes en sus redes sociales entre las 2 de la tarde y las 7 de la noche del domingo; sin embargo, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas informó que únicamente cuentan con cuatro reportes oficiales, mismos que ya se encuentran en proceso de investigación y búsqueda.
Las autoridades señalaron que, debido al sigilo de las indagatorias, no se proporcionarán mayores detalles sobre las circunstancias en las que los menores habrían salido del albergue.
Otros dos adolescentes siguen desaparecidos tras escapar de Hogar Cabañas
Esta desaparición múltiple se suma a la búsqueda de dos adolescentes de 13 y 17 años, quienes escaparon del Hogar Cabañas el pasado 29 de diciembre, en la colonia Residencial Victoria, en el municipio de Zapopan, y de quienes hasta el momento no se tiene información sobre su paradero.
