Reportan Desaparición Múltiple de Menores de Edad en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Se registró una desaparición múltiple de menores de edad en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. De acuerdo con la información oficial, todos los adolescentes se encontraban en un albergue ubicado en la zona de Buenavista cuando se les perdió el rastro.

Noticia relacionada: Dos Adolescentes Se Encuentran Desaparecidas; Escaparon del Hogar Cabañas en Zapopan

Lista de menores con ficha de búsqueda

Luis Fernando González Ramírez , visto por última vez el 3 de enero

, visto por última vez el 3 de enero Andy Gael Castro Rodríguez , visto por última vez el 3 de enero

, visto por última vez el 3 de enero Cristopher Abraham Flores Rodríguez , desaparecido el 4 de enero

, desaparecido el 4 de enero Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández , desaparecido el 4 de enero

, desaparecido el 4 de enero Alexander Ortega Vázquez, desaparecido el 4 de enero

Todos tienen entre 14 y 15 años de edad

La Comisión Local de Búsqueda de Personas publicó las fichas de desaparición de los cinco adolescentes en sus redes sociales entre las 2 de la tarde y las 7 de la noche del domingo; sin embargo, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas informó que únicamente cuentan con cuatro reportes oficiales, mismos que ya se encuentran en proceso de investigación y búsqueda.

Las autoridades señalaron que, debido al sigilo de las indagatorias, no se proporcionarán mayores detalles sobre las circunstancias en las que los menores habrían salido del albergue.

Otros dos adolescentes siguen desaparecidos tras escapar de Hogar Cabañas

Esta desaparición múltiple se suma a la búsqueda de dos adolescentes de 13 y 17 años, quienes escaparon del Hogar Cabañas el pasado 29 de diciembre, en la colonia Residencial Victoria, en el municipio de Zapopan, y de quienes hasta el momento no se tiene información sobre su paradero.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: