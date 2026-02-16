Reportan Nuevo Caso de Gusano Barrenador en un Becerro de Jalisco

La Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco confirmó un nuevo caso del gusano barrenador en un becerro de un rancho ubicado en el municipio de Santa María del Oro, en la región sur del estado.

Este caso fue identificado luego de que especialistas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria realizaron pruebas.

Con este registro, Jalisco reporta un caso activo, mientras que dos anteriores ya fueron desactivados: el primero en Encarnación de Díaz, en noviembre de 2025, y el segundo en Jilotlán de los Dolores.

Estamos trabajando con posibles casos de gusano barrenador en animales que se encuentran aquí en la cabecera municipal y en algunas localidades pero sí cumplir con las medidas sanitarias Jesús Cárdenas, síndico de Santa María del Oro

Se han desplegado brigadas sanitarias para búsqueda activa en unidades de producción y traspatios, así como se implementaron rutas itinerantes de verificación, puntos de inspección en tránsito con apoyo de binomios caninos, y trampas cilíndricas con atrayentes para monitorear la mosca.

Se registran 662 casos activos de gusano barrenador en México

A nivel nacional, de acuerdo con el último corte de Senasica, en la misma semana epidemiológica, se registraron 662 casos activos, con mayor concentración en Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Cabe señalar que una sola mosca puede depositar entre 250 y 400 huevecillos que eclosionan en 24 horas, por lo que se recomienda revisar continuamente heridas en el ganado, aplicar curaciones y reportar sospechas de inmediato a los números 800 751 2100, Senasica 55 3996 4462 y Asica Jalisco 33 3030 8077.

Óscar Armando Ríos / N+ Guadalajara

