IJCF Revela Resultados de la Autopsia de Madre e Hijo Fallecidos en una Camioneta en Tlajomulco

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses reveló los resultados de la autopsia practicada a madre e hijo que murieron dentro de una camioneta en Tlajomulco.

Nota relacionada: Madre e Hijo Mueren por Intoxicación Tras Quedar Varados por Desbordamiento del Arroyo Seco

Los estudios indican que la causa fue una intoxicación, provocada por un edema agudo pulmonar generado por un agente químico aún por determinar. Se realizan exámenes de laboratorio para establecer si se trató de monóxido de carbono o de los solventes que se encontraban dentro del vehículo.

Madre e hijo murieron intoxicados. Foto: N+

¿Por que fallecieron madre e hijo en una inundación en Tlajomulco?

La familia había pasado la noche del 15 de septiembre en su camioneta, luego de quedar varados por una inundación en la colonia Los Sauces. El esposo y padre de las víctimas sobrevivió y se reporta fuera de peligro.

Las autoridades recomiendan no permanecer largos periodos dentro de un auto encendido y cerrado, mantener en buen estado el sistema de escape, y durante la temporada de lluvias, evitar zonas propensas a inundaciones y priorizar siempre la vida sobre el vehículo.

