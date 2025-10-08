Denuncian Reventa de Boletos a Conciertos de las Fiestas de Octubre Hasta en 200 Pesos

Usuarios de Jalisco han denunciado la reventa de boletos para los conciertos realizados en el Auditorio Benito Juárez durante el mes de octubre, como parte de las Fiestas de Octubre.

Noticia relacionada: ¿Cuáles son las Dos Rutas Temporales de Mi Macro Periférico para ir a Las Fiestas de Octubre?

A través de redes sociales y en inmediaciones del recinto, se observa la oferta de entradas a precios mayores a los oficiales, una práctica que ha generado molestia entre los asistentes.

De acuerdo con testimonios del público, presuntos revendedores profesionales habrían acaparado gran parte de las entradas disponibles para posteriormente ofrecerlas de manera informal a precios más altos. Incluso se reporta la venta de accesos sin necesidad de hacer fila, por montos de hasta 200 pesos, cuando el costo oficial de la entrada general es de 60 pesos.

“¿Busca boletos?”, se escucha decir a uno de los vendedores afuera del recinto. “200 pesos, pero ya no haces toda la fila. ¿Quieres para abajo? Tengo”, ofrece. Este tipo de intercambios se ha vuelto común en las inmediaciones del Auditorio, de acuerdo con los testimonios recabados.

La Agencia de Entretenimiento de Jalisco, responsable de la organización de los eventos, reconoció la problemática e indicó que trabajan en coordinación con el gobierno de Zapopan para inhibir la reventa.

Existe un monitoreo en taquillas para evitar que se compren más de cuatro boletos

Afirmaron que existe un sistema de monitoreo en taquillas para evitar que una persona adquiera más de cuatro boletos, y señalaron que también se han detectado prácticas en las que los revendedores pagan a terceros para formarse y obtener más boletos de manera legal.

Si están viendo a los revendedores en las filas, ¿por qué ustedes no les dicen nada? Digo, yo no soy la policía Usuario al personal de taquilla

Vecinos de la zona también han señalado que los revendedores suelen ubicarse en tiendas de conveniencia cercanas al recinto desde tempranas horas. En algunos casos, incluso se ha reportado hostigamiento hacia personas que intentan grabar la actividad ilegal.

Se han registrado al menos tres detenciones relacionadas con la reventa de boletos

La Comisaría de Zapopan confirmó que se han realizado al menos tres detenciones relacionadas con la reventa de boletos y mantiene operativos en coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia para detectar y sancionar esta actividad.

Autoridades y organizadores reiteraron el llamado a la población a no adquirir boletos fuera de los canales oficiales y contribuir así a frenar el mercado informal que afecta tanto a los asistentes como a la organización del evento.

Yunuen Mora / N+

Historias recomendadas: