Roban 3 Camionetas en Estacionamiento del Estadio de Las Chivas; ¿Qué se Sabe del Caso?

En el estacionamiento del estadio de Las Chivas ubicado en la zona del Bajío fueron robadas tres camionetas.

Mientras se disputaba un partido la noche del jueves en Zapopan, un grupo de pseudoaficionados aprovechó para sustraer tres camionetas de reciente modelo que se encontraban en el estacionamiento del inmueble. Al salir del partido, los propietarios realizaron el reporte al 911, por lo que de inmediato elementos de la Policía de Zapopan desplegaron un operativo.

Durante partido, sujetos robaron 3 camionetas de modelo reciente. Foto: N+

En las inmediaciones del estadio, prácticamente en la salida del circuito JVC, los uniformados detectaron a los tripulantes de tres camionetas tipo pick-up en color gris en actitud sospechosa. Al percatarse de la presencia de los oficiales, se les marcó el alto.

¿Qué ocurrió con los presuntos responsables tras el operativo policial?

Bajo protocolo, se les realizó una inspección a los sujetos de 20, 26 y 27 años de edad, a quienes se les aseguraron varios envoltorios de lo que aparenta ser marihuana. Además, se confirmó que las camionetas que tripulaban contaban con el reciente reporte de robo.

Los tres hombres fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

