Hombre es Despojado de Más de 3 Millones de Pesos en el Centro de Guadalajara

Hombre de 55 años fue despojado de poco más de 3 millones pesos en Calpulalpan e Independencia en zona centro de Guadalajara.

Según elementos de la Policía de Guadalajara, el hombre trasladaba efectivo proveniente de unas oficinas de un sindicato en un maletín. En ese momento, entre cuatro y seis vehículos se le acercaron; los ocupantes lo amenazaron con armas de fuego y le sustrajeron el dinero.

Nota relacionada: Persecución en Carretera a Chapala Deja 2 Detenidos que Asaltaron una Cremería en Tlajomulco

El millonario atraco se registró en la calle Calculalpan, al cruce de Independencia, en la zona centro de Guadalajara. El dinero era el pago de la nómina de unos transportistas. De hecho, el afectado llegaba a las instalaciones de la Federación de Trabajadores de Jalisco para entregar el efectivo.

Tras el robo los ladrones escaparon hacia la Calzada Independencia. Foto: N+

¿Cómo solicitar seguridad para realizar un traslado seguro en Guadalajara?

En Guadalajara existe la opción de solicitar acompañamiento para traslados seguros. El servicio puede brindarse en cualquier horario y se activa realizando una llamada al número 3312016070.

Todos los sujetos que orquestaron el robo andaban armados. La víctima, un hombre de aproximadamente 55 años, quedó retenido para su investigación.

Miguel Zaragoza Garcia / Las Noticias N+

Historias recomendadas: