Roban Caja Fuerte de una Empresa sin Guardias en la colonia Santa María, Guadalajara

Una empresa de logística y servicios, ubicada en Guadalajara, fue robada. Los delincuentes robaron la caja fuerte y diverso equipo de cómputo.

Uno de los trabajadores de la empresa, quien al llegar al lugar, se dio cuenta de que la chapa de la puerta principal estaba dañada, y una vez que entró, corroboró que les habían robado, por lo que rápidamente notificó a las autoridades.

Elementos de la Comisaría de Guadalajara llegaron hasta las calles Rita Pérez de Moreno y Santa Clemencia, en la colonia Santa María, quienes confirmaron el robo.

La empresa no contaba con ningún guardia de seguridad

De acuerdo a las autoridades, los empleados del negocio mencionaron que la empresa permaneció cerrada todo el fin de semana sin supervisión de algún guardia o velador.

A su arribo, aproximadamente a las 6:0 de la mañana para iniciar labores, se percate del daño a la chapa de la puerta principal, así como de un tragaluz, se hace el llamado al agente del Ministerio Público, así como al apoderado legal que valore los daños y los faltantes para posterior hacer su carpeta de investigación Policía de Guadalajara

Las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, como dentro y fuera del inmueble, así como del C5, podrán revelar las características de quienes realizaron este delito de robo, así como el rumbo que tomaron tras escapar con el motín.

Hasta ahora no se sabe si el robo se cometió desde el 18 de octubre, así como tampoco se ha informado cuánto dinero tenía la caja fuerte.

Este hecho no provocó que la empresa detuviera sus actividades, ya que en cuestión de minutos, abrió nuevamente sus puertas.

Ivonne Alcántar / N+

