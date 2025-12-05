Roban Casi Medio Millón de Pesos en Ciudad Granja, Zapopan; Así Ocurrió

Un hombre fue víctima de la delincuencia en un cuantioso robo registrado nuevamente en la colonia Ciudad Granja de Zapopan.

De acuerdo con las primeras investigaciones, acudió a una sucursal bancaria ubicada sobre Calzada Central y Calzada de los Paraísos para retirar dinero en efectivo con el que realizaría el pago de una transacción.

Después avanzó unos metros hacia una gasolinera, donde fue interceptado por dos sujetos que, a punta de pistola, lo amagaron y lo despojaron de su camioneta de lujo.

Roban camioneta con dinero en efectivo. Foto: N+

En el vehículo llevaba una mochila con el efectivo que acababa de retirar momentos antes.

De inmediato realizó el reporte al 911, por lo que policías de Zapopan implementaron un operativo de búsqueda. Fue en el cruce de Calzada Circunvalación Oriente y Sebastián Bach donde localizaron la camioneta estacionada y abandonada.

¿Qué se sabe de los responsables del robo en Zapopan?

No se encontró ni a los tripulantes ni la mochila con los aproximadamente 500 mil pesos en efectivo. Los ladrones escaparon a bordo de un auto azul con rumbo al Parque Metropolitano.

Del hecho se dio aviso al Ministerio Público para que inicie las investigaciones correspondientes.

