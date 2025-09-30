Se Duplican los Casos de Sarampión en Jalisco. ¿En Dónde Hay Contagios?

Se duplican los casos de sarampión en Jalisco de acuerdo con el informe diario del brote de sarampión en México, emitido por la Dirección General de Epidemiología, hasta el corte del 30 de septiembre Jalisco acumula 37 casos confirmados de esta enfermedad, más del doble en comparación con los 17 registrados apenas el pasado 26 de septiembre.

A nivel nacional se reportan 4 mil 737 casos confirmados, mientras que en la entidad se tienen además 397 posibles contagios en estudio, los cuales aún no se contabilizan oficialmente.

El crecimiento ha sido acelerado, pues en solo cuatro días la cifra de contagios en Jalisco prácticamente se duplicó.

¿Dónde se han registrado los casos confirmados de sarampión en Jalisco?

Hasta ahora, las autoridades estatales no han detallado la ubicación de los 20 casos más recientes, por lo que oficialmente solo se sabe que los primeros 17 corresponden a 16 en Arandas y uno en Zapopan.

Queda pendiente la confirmación sobre la distribución de los nuevos contagios en el estado.

