Se Enfrenta a Brazos el Comisario de Seguridad Pública de Acatlán de Juárez contra Asaltantes

El comisario de Seguridad Pública de Acatlán de Juárez, Jalisco, se enfrentó a balazos con un sujeto que habría robado una camioneta a punta de pistola en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El sujeto comenzó a dispararle al comisario y a su compañero.

Aproximadamente a las 7:30 de la mañana, nos informa C5 que venían en persecución de un vehículo, el cual había sido robado a mano armada en el municipio de Tlajomulco. Elemento, Policía de Acatlán de Juárez

Horas después del hurto, el mando policiaco avistó al sujeto de 35 años a bordo de la camioneta. Le marcó el alto, pero el presunto ladrón comenzó a disparar. Pisó el acelerador a fondo con el objetivo de escapar.

Nos hace detonaciones, el cual repelemos la agresión y se volca el vehículo Elemento de la Policía de Acatlán de Juárez.

La camioneta terminó volcada en un riachuelo del camino a la Presa de Valencia, dentro de la delegación de Bellavista.

En efecto, trae una lesión por arma de fuego a la altura del hombro derecho. Al percatarme de la lesión, de inmediato se solicitó servicios médicos para la atención. Elemento, Policía de Acatlán de Juárez

¿Quiénes fueron los responsables de atacar al comisario?

El implicado fue llevado a un hospital regional en estado grave de salud. Se presume que pertenece a una banda dedicada al robo de camionetas de reciente modelo.

Se investiga si pertenece a una banda dedicada al robo de unidades. El sujeto quedó dentro de la camioneta volcada.

