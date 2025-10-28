¿Cómo Afectará Económicamente a los Ciudadanos los Bloqueos Carreteros en Jalisco?

Millones de pesos en pérdidas, nuevamente, es lo que se estima tras el segundo bloqueo de agricultores.

También se ha registrado un aumento en los precios de los productos. En el primer bloqueo, las pérdidas sumaron entre 20 y 30 millones de pesos, de acuerdo con el Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente.

Actualmente, productos como frutas y verduras han incrementado su costo hasta en un 50%, según la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos.

El impacto no es solo económico, sino también en la vida de miles de trabajadores y sus familias.

Antonio Lancaster Jones, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, señaló que los agremiados han reportado un ausentismo de casi el 20% en las empresas ubicadas en la zona. Además, indicó que la interrupción en el transporte de personal ha dejado a miles de personas varadas, por lo que algunas empresas fueron habilitadas para que pudieran pernoctar.

Tenemos reportadas 2 mil 300 personas que no han podido llegar a sus casas de los turnos nocturnos. Tenemos decenas de miles de personas ahorita con complicaciones de transporte, de llegadas con su familia, inclusive personas que les tuvimos que habilitar de las empresas dónde dormir, dónde comer, dónde bañarse Antonio Lancaster Jones, presidente del CCIJ.

Hay más de 3 mil camiones de carga varados. Foto: N+

Detalló que aproximadamente 3 mil camiones de carga están detenidos y cerca de 4 mil más no han podido salir del puerto de Manzanillo para evitar saturar las vialidades.

¿Cuál ha sido la cadena más afectada por el bloqueo de agricultores?

Por su parte, Miguel Ángel Landeros Volquarts, presidente de COMCE de Occidente, señaló que la cadena de fríos ha sido la más afectada.

El Gobierno Federal creo que aporta aproximadamente el 70% de lo que es el tema necesario para los productores de maíz; los estados, 30%. Entonces, quien tiene la voz cantante aquí es el Gobierno Federal. Es el que debe de resolver esto. No esperar a que esto reviente Miguel Ángel Landeros Volquarts, presidente de COMCE de Occidente

Mientras tanto, en el Mercado de Abastos, la Unión de Comerciantes reportó que sus bodegas se están vaciando y se prevé un alza en los precios. Esta afectación se suma a la ya provocada por fenómenos naturales, agravando la situación.

Estamos hablando de mil 800 camiones que pudieran haber estado llegando. Son productos que ya van a llegar en grado no apto para el consumo humano, y pues lógicamente van a tener otro tipo de precios Antonio Lancaster Jones, presidente del CCIJ.

