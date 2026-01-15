Inicio Guadalajara Se Registra Explosión Tras Labores de Limpieza con Tíner en Casa en El Salto; Hay 2 Heridos

Se Registra Explosión Tras Labores de Limpieza con Tíner en Casa en El Salto; Hay 2 Heridos

|

N+

-

Dos personas resultaron heridas en una vivienda del municipio de El Salto; un cigarro desató una explosión al mezclarse con el Tíner que utilizaban para labores de limpieza

En la vivienda del accidente se rentan cuartos

En la vivienda del accidente se rentan cuartos. Foto: N+

COMPARTE:

En la calle Jade de la colonia La Huizachera, en el municipio de El Salto, se registró una explosión en una vivienda utilizada para rentar cuartos. El reporte fue emitido a través del C5.

Nota relacionada: Localizan toma clandestina en los límites de Tonalá y El Salto

De acuerdo con las primeras indagatorias, el incidente ocurrió cuando se limpiaba el suelo con tíner y posteriormente ingresó una persona con un cigarro, lo que provocó la explosión debido a la saturación de vapores en el lugar.

Hay dos heridos por explosión. Foto: N+

¿Hay personas heridas por la explosión en una vivienda en El Salto?

Autoridades de El Salto informaron que dos personas resultaron heridas: un hombre de 40 años con quemaduras en el 80% del cuerpo, trasladado al Hospital Civil Viejo, y un joven de 19 años con quemaduras en el 20% del cuerpo, llevado a la Cruz Verde.

Información en proceso

Las Noticias N+

Historias recomendadas:

Accidentes
Inicio Guadalajara Se registra explosion por cigarro y tiner en el salto jalisco