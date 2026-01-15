Se Registra Explosión Tras Labores de Limpieza con Tíner en Casa en El Salto; Hay 2 Heridos

En la calle Jade de la colonia La Huizachera, en el municipio de El Salto, se registró una explosión en una vivienda utilizada para rentar cuartos. El reporte fue emitido a través del C5.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el incidente ocurrió cuando se limpiaba el suelo con tíner y posteriormente ingresó una persona con un cigarro, lo que provocó la explosión debido a la saturación de vapores en el lugar.

Hay dos heridos por explosión. Foto: N+

¿Hay personas heridas por la explosión en una vivienda en El Salto?

Autoridades de El Salto informaron que dos personas resultaron heridas: un hombre de 40 años con quemaduras en el 80% del cuerpo, trasladado al Hospital Civil Viejo, y un joven de 19 años con quemaduras en el 20% del cuerpo, llevado a la Cruz Verde.

