Sentencian a 55 Años de Prisión a Mujer Tras Asesinar a su Madre una Noche Después de Navidad

Una mujer pasará más de cinco décadas en prisión tras haber sido encontrada culpable del asesinato de su propia madre en hechos ocurridos en el municipio de Guadalajara. Se trata de Clara Liliana “N”, quien fue sentenciada a 55 años de cárcel por el delito de feminicidio, luego de que un tribunal determinara su responsabilidad en el crimen.

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De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, los hechos se remontan al 25 de diciembre de 2020, en una vivienda ubicada en la colonia Jardines de la Cruz, en Guadalajara. Ese día la víctima regresó a su domicilio luego de haber realizado un viaje.

La mujer fue asesinada una noche después de Navidad

Al llegar a su casa y abrir la puerta, fue recibida por su hija, Clara Liliana “N”, así como por la pareja sentimental de esta. De acuerdo con las indagatorias, la situación derivó en una serie de discusiones y enfrentamientos físicos entre los involucrados y otros familiares que intentaron intervenir para frenar la disputa.

A pesar de las tensiones generadas en ese momento, la pareja decidió permanecer dentro del domicilio bajo el argumento de que cuidarían a la mujer. Sin embargo, las investigaciones señalan que posteriormente surgió un conflicto relacionado con el presunto robo de algunas pertenencias de la víctima, hecho que habría sido cometido con anterioridad por la propia hija y su pareja.

Atacó a su madre mientras la mujer dormía

Durante la madrugada del 26 de diciembre, cuando la mujer se encontraba dormida, ambos agresores la atacaron. La golpearon, la lesionaron con un objeto punzocortante y finalmente la asfixiaron utilizando un alambre.

Los dictámenes periciales confirmaron que la víctima presentaba un total de 26 lesiones en distintas partes del cuerpo, las cuales finalmente le provocaron la muerte.

Tras consumar el crimen, ambos responsables huyeron del lugar. No obstante, horas más tarde Clara Liliana “N” regresó al domicilio con la intención de simular el hallazgo del cuerpo y tratar de deslindarse de su responsabilidad.

Las indagatorias de la Fiscalía permitieron reunir las pruebas necesarias para acreditar su participación en el feminicidio, lo que derivó en la sentencia condenatoria de 55 años de prisión. Además, la mujer fue condenada al pago de una multa cercana a los 500 mil pesos como parte de la reparación del daño.

Ivonne Alcántara / N+

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