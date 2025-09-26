Continúan Buscando a Hombre de 70 Años Arrastrado por la Corriente en Zapotlanejo

La búsqueda de un hombre de 70 años que fue arrastrado por la corriente del Río Santiago, a la altura del Rancho Los Sentidos, en Zapotlanejo, continúa por parte de las autoridades correspondientes.

Noticia relacionada: Buscan Hombre Arrastrado en Zapotlanejo; Solo Han Encontraron a su Caballo y sus Perros

Se trata de Simón, originario de Veracruz, quien iba montado a caballo cuando intentó cruzar la corriente, sin embargo, el agua pudo contra su marcha y fue arrastrado.

El hombre se dedica al cuidado de ganado en algunas rancherías ubicadas en Zapotlanejo. El reporte de su desaparición tras ser arrastrado se realizó el 24 de septiembre por la tarde.

¿Cuándo iniciaron la búsqueda del hombre arrastrado?

El 25 de septiembre se mantuvo un operativo de búsqueda por parte de Bomberos de Zapotlanejo, Protección Civil Jalisco y un grupo de voluntarios. Se extendieron a varios kilómetros río abajo sin tener resultados positivos. Cuando anocheció, los rescatistas suspendieron las labores por seguridad.

Este 26 de septiembre se reanudaron las labores de búsqueda desde que salieron los primeros rayos del sol. Hasta ahora el resultado continúa siendo negativo.

Cabe señalar que en los trabajos se ha utilizado la tecnología, y es que mientras los hombres realizan recorridos por tierra en el cauce del río, son apoyados por aire con el uso de drones.

Únicamente han sido localizados los perros del hombre arrastrado y su caballo en el que iba montado.

En caso de que se confirme la muerte de Simón, sumarían 20 muertes por la temporada de lluvias de este 2025 en el estado de Jalisco.

Juan Pablo Ortega / N+

Historias recomendadas: