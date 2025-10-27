Sismo de Magnitud 4.3 se Registra en Puerto Vallarta, Jalisco; Esto se Sabe

El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.3 registrado a las 17:21 horas del domingo 26 de octubre, con epicentro a 80 kilómetros al oeste de Puerto Vallarta, Jalisco.

¿Cuándo ocurrió el sismo?

El movimiento ocurrió la tarde del domingo a las 17:21 horas, a 80 kilómetros al oeste de Puerto Vallarta, con una profundidad de 10 kilómetros.

¿Dónde ocurrió?

El evento se localizó en las coordenadas latitud 20.77 y longitud -105.97, frente a las costas de Puerto Vallarta.

¿Hubo afectaciones?

Hasta el momento no se reportan daños ni afectaciones en el municipio ni en zonas cercanas. Protección Civil de Jalisco informó que mantiene monitoreo permanente tras el movimiento telúrico.

El sismo fue percibido de manera ligera en algunos puntos costeros del occidente del estado.

