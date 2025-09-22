Reportan Sismo de 5.4 de Magnitud en Cihuatlán, Jalisco; Esto Se Sabe

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó de manera preliminar un sismo de magnitud 5.4 ocurrido la mañana de este lunes 22 de septiembre de 2025.

¿Dónde se registró el epicentro?

De acuerdo con el organismo, el epicentro se localizó a 223 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco, a una profundidad de 10 kilómetros. El movimiento telúrico se registró a las 08:24 horas.

Las coordenadas del sismo fueron latitud 18.60 y longitud -106.57. Hasta el momento, el reporte emitido por el SSN es de carácter preliminar.

