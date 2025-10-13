Sobreviviente de Cáncer Pide Albergue para Pacientes del Instituto Jalisciense de Cancerología

Esmeralda de Rubí Pelayo García es una madre y esposa cuya historia de supervivencia está marcada por la negligencia y la necesidad de empatía en el sistema de salud de Jalisco.

Hace 20 años, Esmeralda fue a buscar atención médica, cuando los especialistas le habían desestimado una pequeña masa en el cuerpo, sin embargo, fue hasta 2022 tras años de dolor, que con ayuda de la detección de un bi-rads 4, se confirmó que tenía cáncer de mama.

Sí, fue pesado. Creo que para mis hijos mayores fue más, porque ellos estaban impuestos, a ver que mamá trabajaba. que ella podía, y de repente me ven así Esmeralda de Rubí Pelayo García, sobreviviente al cáncer de mama

El tratamiento de Rubí incluyó una mastectomía y cinco quimioterapias. Los efectos le causaban días enteros de caída y malestar extremo.

Este proceso le mostró la cruda realidad de otros pacientes y su conciencia sobre la importancia de la solidaridad.

Pese a que recibió apoyo de familiares y organizaciones civiles como Nariz Roja, el Seguro Social fue casi inexistente, por lo que tenía que comprar medicamentos para tratar secuelas como ansiedad e insomnio.

Rubí Pide un Albergue para Pacientes del Instituto de Cancerología en Zapopan que viven lejos

Después del trasladado del Instituto de Cancerología, ubicado en Miramar, Zapopan, Rubí denunció que los pacientes foráneos no tienen dónde alojarse ni comer, por lo que hoy, la lucha es un llamado urgente a construir un albergue para quienes viajan al Instituto de Cancerología ubicado en la Miramar, Zapopan.

Ella misma debe salir a las 4:30 de la mañana para llegar a tiempo y aguantar hasta la tarde sin comer correctamente. Esta situación es prueba de la urgencia de construir la Casa Rosa de la asociación Nariz Roja.

De acuerdo a Rubí, hay pacientes adultos mayores o en condiciones extremas que han tenido que dormir afuera, por lo que opina que esta casa sería esencial para brindar comida, descanso y dignidad.

Precisamente ahora que fui, conocí a una persona que se tuvo que quedar ahí todo el tiempo, porque le tenían que dar, creo que radiaciones, o quimios, no entendí muy bien, pero no tenían dónde quedarse Esmeralda de Rubí Pelayo García, sobreviviente al cáncer de mama

El proceso de recuperación de Rubí aún es largo, con tratamientos y la reconstrucción del seno que perdió. A pesar de que hubo momentos en los que pensó que no podía más, compartió que la certeza de que la voluntad de vivir, impulsada por sus tres hijos, fue el motor principal para cualquier lucha.

Yunuen Mora / N+

