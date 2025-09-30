Joven de 25 Años es Asesinado a Balazos en la Colonia Arenales Tapatíos de Zapopan

La violencia volvió a hacerse presente en calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Un joven de aproximadamente 25 años fue asesinado con al menos dos disparos, uno en la cabeza y otro en el brazo, en plena vía pública de la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan.

El joven era reconocido como vecino de la zona

Los hechos se registraron alrededor de las 9:00 de la noche de este lunes, cuando habitantes de la calle Gema, al cruce con Mercurio, reportaron primero una serie de detonaciones y, minutos después, la presencia de un hombre inconsciente tirado sobre la calle.

Al arribo de elementos de la Policía de Zapopan, se confirmó que la víctima, plenamente reconocida como vecino de la zona, yacía boca arriba junto a una camioneta estacionada, con heridas visibles de bala. Paramédicos de la Cruz Verde intentaron brindarle atención, pero solo confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que su muerte habría sido instantánea.

La escena fue acordonada por los oficiales municipales, quienes además retiraron a los curiosos que rodeaban el cuerpo. En el lugar se localizaron varios casquillos percutidos de arma corta, los cuales quedaron como evidencia para el trabajo forense.

De acuerdo con testigos, los responsables viajaban en una motocicleta y escaparon a gran velocidad rumbo a avenida Mariano Otero. Aunque se cuentan con algunas características, no fueron suficientes para dar con su localización inmediata.

Elementos de la Fiscalía del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se hicieron cargo del levantamiento de indicios y del traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense. El hecho se suma a la ola de violencia que golpea al municipio, donde la inseguridad continúa siendo uno de los principales reclamos de la ciudadanía.

Abraham Flores / N+

