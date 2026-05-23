Suman 17 Puntos con Restos Óseos Calcinados en Rancho de Lagos de Moreno

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localizó un rancho abandonado, presuntamente utilizado para privar de la vida a personas. El hallazgo fue reportado el domingo 17 de mayo.

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En el sitio se han encontrado 17 puntos con restos óseos calcinados, algunos a 50 centímetros de profundidad. También localizaron un bebedero para animales con indicios.

“Entramos y pues vimos ese crematorio tapado, y yo vi un cuerpo que estaba ahí quemado, que todavía estaba saliendo humo”, explicó Norma Moya, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco.

En el sitio de más de una hectárea, ubicado a 6 kilómetros de la cabecera municipal de Lagos de Moreno, ya trabaja el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en coordinación con la Fiscalía de Jalisco.

“Aunque digan que no es crematorio, pues es un crematorio. La utilizaban para calcinar a las personas. De ahí las sacaban, hacían unos hoyos y las metían; o sea, las quemaban y todavía las enterraban. Entonces ellos encontraron ya otros lugares más”, señaló Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras.

Familiares de desaparecidos vieron los trabajos en la zona

La forma en que se dé a conocer información sobre este sitio, tendrá similitudes con la del rancho Izaguirre, en Teuchitlán. Durante el sábado 23 de mayo, a familiares de víctimas de desaparición les mostraron los trabajos que se realizan en el rancho,sitio donde han localizado esclavas, anillos, aretes, ropa interior y zapatos.

La zona, resguardada por elementos de la Guardia Nacional, representa para las familias una posibilidad de encontrar a sus desaparecidos.

Alejandra Parra Grande / N+

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