Van 8 Vehículos Asegurados que Podrían Estar Implicados en el Asesinato de ‘El Prieto’

Suman ocho vehículos asegurados y que podrían estar implicados en el asesinato de Alberto ‘El Prieto’ Valencia, asesinado durante balacera el 29 de diciembre en la colonia Santa Eduwiges, en Guadalajara, Jalisco

En la escena del crimen, se encontró un total de 2 mil casquillos, de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, esto, luego de que se reveló que al menos 30 personas con armas largas fueron las que participaron durante el ataque.

La dependencia resaltó que continúa con las investigaciones para determinar si El Prieto estaba relacionado con un grupo delictivo que opera en Jalisco, el cual se presume que fue el responsable de quitarle la vida a él, a su hija y a uno de sus escoltas.

También se está investigando su presunta actividad relacionada con los créditos “gota a gota” y las rifas colombianas ilegales en el Mercado de Abastos.

Desde luego, se está investigando su actividad y a lo que se dedicaba en relación con este y con otros grupos, pero eso es parte de la investigación para identificar el móvil del porqué fue privado de la vida Salvador González de los Santos, Fiscal de Jalisco

Autoridades explican por qué la policía tardó en llegar

Acerca del tiempo que tardó en llegar la Policía de Guadalajara a la escena del crimen, autoridades señalaron que esto se debió a la logística que implementaron una vez que recibieron el reporte a través de los números de emergencia, a fin de proteger la integridad de los oficiales.

Necesita el encargado de turno en calle coordinar a las unidades porque si llega una unidad con dos elementos, que es como comúnmente patrullan los policías municipales, pues es evidente que van a ser dados de baja Juan Pablo Hernández González, Secretario de Seguridad de Jalisco

Además, se dio a conocer que después de la balacera, los atacantes cambiaron de ropa y escaparon por diferentes rumbos, ya que uno de los vehículos asegurados y que cuenta con reporte de robo, fue localizado en Tlaquepaque, por lo que descartaron que hubiesen llegado en convoy.

Cabe mencionar que El Prieto ya había sido detenido en al menos dos ocasiones por policías de Guadalajara y Zapopan, enfrentando cargos por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. En cuanto a este último delito, negaron que recientemente, el bodeguero contara con ese tipo de antecedentes penales.

Ivonne Alcántar / N+

