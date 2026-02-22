Continúa Jornada de Vacunación contra Sarampión en Módulos Fijos de Jalisco

La Secretaría de Salud Jalisco informó que la aplicación de vacunas contra el sarampión continúa en módulos fijos al interior de las unidades correspondientes, sin embargo, confirmó que siguen suspendidos los puntos extramuros e itinerantes hasta nuevo aviso.

Noticia relacionada: "No nos Dejaban Salir": Carmina Narra la Noche Varada en el Zoológico de Guadalajara

Por su parte, el Sistema DIF Jalisco, sigue manteniendo suspensión de sus servicios en diferentes centros de atención, mientras que su reapertura se hará conforme se determina la reactivación de clases presenciales en los distintos niveles educativos.

¿Habían suspendido las jornadas de vacunación?

Ante los hechos de violencia ocurridos en Jalisco el 22 de febrero, la Secretaría de Salud del Estado informó la suspensión de la jornada de vacunación que se tenía prevista únicamente en puntos extramuros e itinerantes en la entidad.

La institución precisó que los servicios de urgencias y la atención médica continúan operando con normalidad en las unidades de los organismos públicos descentralizados de Servicios de Salud Jalisco que habitualmente laboran en domingo.

Asimismo, se mantiene la operación regular en el Hospital General de Occidente, los Hospitales Civiles de Guadalajara y el Instituto Jalisciense de Cancerología.

Fiscalía de Jalisco mantiene vigilancia en instalaciones hospitalarias

Como medida preventiva, autoridades informaron que elementos de la Fiscalía de Jalisco y de corporaciones municipales mantienen vigilancia en instalaciones hospitalarias, sin que hasta el momento se reporten incidentes.

Por su parte, el Sistema DIF Jalisco anunció que a partir de este lunes 23 de febrero y hasta nuevo aviso quedarán suspendidos los servicios en el Centro de Rehabilitación Integral, la Clínica de Atención Especial, el Centro de Formación Laboral para Personas con Discapacidad Colomos, así como en Centros de Día y Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil.

El organismo detalló que las personas que ya se encontraban dentro de estas instalaciones permanecen en resguardo voluntario, acompañadas por personal especializado y bajo medidas enfocadas en garantizar su seguridad y bienestar.

La suspensión aplica únicamente a servicios dirigidos a usuarios externos, mientras que la atención en albergues y centros residenciales continuará sin interrupciones. En estos espacios se mantiene el acompañamiento permanente a personas con discapacidad, adultas mayores, personas en situación de movilidad humana y población en situación de calle, priorizando entornos seguros y atención cercana.

Las Noticias Guadalajara / N+

Historias recomendadas: