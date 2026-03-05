Tarifa del Transporte Público en Jalisco Será de 11 Pesos Para Todos; Estudiantes Pagarán 5

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que la tarifa del transporte público será de 11 pesos sin condiciones; también serán válidas todas las tarjetas y el pago en efectivo.

Lo anterior se dio a conocer a través de la cuenta oficial de X del gobernador de Jalisco, donde señala que no habrá otro ajuste en la tarifa del transporte público en lo que dure su sexenio.

Estos días he estado muy atento a lo que han expresado los colectivos, estudiantes y usuarios del transporte público en torno al ajuste de la tarifa y la Tarjeta Única.



Ante ello, he decidido que nadie pagará 14 pesos por el transporte público. La tarifa a partir del 1 de abril… pic.twitter.com/qAHOmracid — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) March 5, 2026

¿Habrá descuentos para grupos vulnerables y estudiantes?

Continuarán los apoyos de transporte público gratuito a grupos vulnerables, mientras que los estudiantes pagarán 5 pesos por pasaje. Sin embargo, este beneficio será válido hasta presentar el CURP y kardex.

¿Funcionará la Tarjeta Única?

Sí, será funcional la tarjeta tramitada por miles de jaliscienses. Cabe recordar que este plástico evitaría que los usuarios pagaran 14 pesos por pasaje, tarifa que ha sido rechazada, según Lemus.

