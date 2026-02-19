Taxista de Guadalajara Vive Momentos de Pánico tras Subir a Pasajeros con una Pistola

Un taxista vivió momentos de pánico después de que recibió a dos pasajeros: un hombre y una mujer, quienes comenzaron a tomar una actitud sospechosa y sacaron un arma de fuego, esto en la zona de San Juan de Dios, en Guadalajara.

Los hechos ocurrieron cuando el hombre y la mujer abordaron el taxi en los cruces de la calle Revolución y Clavel. Una vez que el chofer se dio cuenta de que uno de ellos tenía un arma de fuego, ante el miedo de ser asaltado, optó por acercarse a una unidad de la Policía de Guadalajara.

La patrulla estaba realizando un recorrido de vigilancia, por lo que el conductor se aproximó para decirles a los oficiales lo que estaba ocurriendo dentro de su vehículo. Una vez que los policías se acercaron, vieron la pistola.

Al acercarse a los compañeros, efectivamente avistan lo que es el arma, por lo cual son aseguradas estas dos personas, así como lo que es un arma de fuego tipo escuadra con cuatro cartuchos útiles al calibre, siendo éste 380 Omar Rodríguez Hernández, Policías de Guadalajara

Detienen a la pareja armada y quedan a disposición de la FGR

Los detenidos identificados como Andrés ‘N’, de 28 años, y Cynthia ‘N’, de 31, fueron informados de sus derechos y posteriormente trasladados junto con el arma asegurada para su puesta a disposición ante la autoridades correspondiente, quedando a disposición de la FGR, misma que determinará si ambos ya contaban con antecedentes penales.

