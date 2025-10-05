Tormenta Tropical ‘Priscilla’; Así Podría Afectar a las Costas de Jalisco

La tormenta tropical 'Priscilla' ocasionará lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en las costas del occidente, incluyendo Puerto Vallarta, Jalisco.

Noticia relacionada: Tormenta Tropical Priscilla Se Convierte en Huracán Categoría 1 Frente a Costas de México

Ésta tormenta se localiza al suroeste de las costas del estado y de Colima, presentando vientos máximos sostenidos de 75 km/h (kilómetros por hora) y rachas de hasta 95 km/h. La zona de vigilancia abarca desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta de Mita, Nayarit.

Por lo que entonces se mantiene un monitoreo constante por parte de nuestra unidad estatal; nuestro comité científico está monitoreando este fenómeno porque hay condiciones océano-atmosféricas para que se fortalezca en las próximas horas y en los próximos días Iván Quero, Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco

¿Qué afectaciones podría dejar ‘Priscilla’ en Jalisco?

De acuerdo con los pronósticos, 'Priscilla' podría convertirse en huracán este lunes 6 de octubre. Además la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, informó que las lluvias de esta tormenta tropical podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Estas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. Incluso, podrían generar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de arroyos y ríos.

Autoridades recuerdan a la población que la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico Mexicano termina el 30 de noviembre.

Vale la pena mencionar que la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco también mantiene un operativo de prevención y monitoreo en sus costas. Hasta la tarde de este domingo, se registraban lluvias ligeras en las regiones Costa Sur, Sur, Sierra Occidental, Sierra de Amula y Ciénega, sin reporte de afectaciones.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: