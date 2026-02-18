Trasladan a Puente Grande a Presunto Implicado en Agresión contra Wilfrido Gradilla en Zapopan

Un presunto implicado en la agresión contra Wilfrido Gradilla, un abogado fiscalista, ocurrida el 27 de enero en la colonia Jardines de Guadalupe, en Zapopan, fue trasladado a Puente Grande.

Se trata de Jesús Ismael ‘N’, quien permanecía bajo custodia y en recuperación en un hospital desde el día de los hechos, ya que sufrió lesiones durante el ataque armado. Se le cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por los delitos de homicidio calificado y en grado de tentativa.

¿Cómo ocurrió el ataque contra el abogado fiscalista?

El 27 de enero, tres presuntos responsables atacaron con armas de fuego al abogado fiscalista cuando se encontraba en el exterior de una tintorería ubicada sobre la Av. Guadalupe, en Zapopan.

En el lugar también resultaron heridos sus escoltas, uno de ellos perdió la vida a consecuencia de las lesiones, mientras que el abogado ya fue dado de alta.

Uno de los detenidos falleció mientras recibía atención médica; otro ya fue presentado ante un juez y vinculado a proceso, mientras que Jesús Ismael ‘N’ permanecía hospitalizado bajo custodia, ahora enfrenta un proceso legal.

Las investigaciones continúan por parte de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada.

