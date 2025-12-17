Trasladan a Reos Peligrosos De Puerto Vallarta al Complejo Penitenciario de Puente Grande

Por considerarse de alta peligrosidad y generadores de desorden, tres reos del Centro Integral de Justicia Regional Costa Norte, con sede en Puerto Vallarta, fueron trasladados al Complejo Penitenciario de Puente Grande, en la zona metropolitana

Los delitos por los que están recluidas estas personas es desaparición forzada, trata de personas y homicidio, son tres y los tenemos en tres diferentes centros penitenciarios: están en el metropolitano, preventivo y de sentenciados Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad Jalisco

Tres sujetos habían introducido objetos prohibidos a sus celdas. Foto: N+

Señaló que tras la cuarta revisión realizada en el penal de Puerto Vallarta se pudo determinar que estos tres sujetos habían introducido objetos prohibidos a sus celdas y dormitorios.

Tenían unas pantallas ahí en sus habitaciones que están prohibidas, son pantallas pequeñas pero están prohibidas, y tenían algunos objetos también prohibidos como desodorantes, perfumes, ciertos privilegios pues Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad Jalisco

¿Qué acciones se realizan tras la fuga de César “N” del penal de Puerto Vallarta?

El secretario destacó que continúa la búsqueda de César “N”, el reo que se escapó de este mismo penal el pasado 18 de noviembre y que cumplía una condena por delitos contra la salud. En ese hecho, cuatro elementos de seguridad quedaron detenidos: Nazario, Omar, Ernesto y Luis “N”, mismos que siguen su proceso en libertad. Este martes fueron removidos de sus cargos el director del penal, así como el comandante.

Además, advirtió que los operativos en penales continuarán; en lo que va del año se han realizado 35 revisiones en diferentes centros.

