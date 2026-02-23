UDG Anuncia Clases Virtuales a Partir de Mañana 24 de Febrero

Después de que la Universidad de Guadalajara (UDG) suspendió clases este lunes tras los hechos violentos ocurridos en Jalisco el pasado domingo, la misma casa de estudios confirmó que se retomarán las actividades de manera virtual a partir de mañana 24 de febrero.

De acuerdo con un comunicado publicado por la UDG, la institución retomará sus actividades de forma paulatina y segura, por lo que las tareas académicas y administrativas se podrán desarrollar de forma virtual, evitando traslados innecesarios.

Lo anterior es debido al seguimiento de las medidas preventivas adoptadas por la UDG y por la evolución de los acontecimientos sucedidos en el estado, y confirmó que las actividades presenciales seguirán suspendidas.

UDG reitera evitar acudir de forma presencial a cualquiera de sus planteles

Quedan suspendidas para este martes las actividades operativas que requieran presencialidad, tales como labores de mantenimiento, jardinería y otras funciones que impliquen traslado o permanencia física en los espacios universitarios Comunicado de la UDG

La UDG mencionó que seguirá en contacto con autoridades y con los planteles de toda la Red Universitaria, con la finalidad de dar seguimiento a la situación en las diferentes regiones de Jalisco y así decidir de forma oportuna cuándo se anunciará el regreso a las actividades presenciales.