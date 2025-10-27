Refuerzan Vacunación Contra el Sarampión en Tlaquepaque: Conoce Dónde Habrá Módulos

La Secretaría de Salud Jalisco intensificó la campaña de vacunación contra el sarampión en San Pedro Tlaquepaque, donde brigadas recorren distintas colonias para aplicar la vacuna triple viral, que protege también contra rubéola y parotiditis.

Noticia relacionada: Jalisco en Segundo Lugar Nacional por Casos de Sarampión: Suma 127 Contagios

Esta semana, los módulos estarán instalados en las delegaciones de San Martín de las Flores, Tateposco, Santa Anita, Toluquilla y San Pedrito, además del módulo fijo ubicado a las afueras del ayuntamiento de Tlaquepaque.

La jornada se mantendrá vigente hasta el 24 de noviembre, y el calendario completo puede consultarse en las redes sociales oficiales del gobierno municipal, a través de la página del Gobierno de Tlaquepaque en Facebook.

Entre las familias que acudieron este lunes al módulo de San Martín de las Flores estuvo Maribel, quien llevó a sus dos hijos para completar su esquema de vacunación.

Debe uno prevenir porque si no los agarra, y hay quienes lamentablemente después se lamentan Maribel, quien llevó a sus hijos a vacunar

Antes que ella, Yolanda acudió con su hijo de seis años para recibir la segunda dosis del biológico.

Que se la apliquen porque a los niños les da más fuerte que a un adulto, es más peligroso en ellos porque les da fiebre y todo tipo de síntomas Yolanda, quien llegó con su hijo de seis años a vacunar

De acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco, en el estado se han registrado 127 casos acumulados de sarampión. En cuanto al impacto en planteles educativos, una escuela ubicada en el centro de Tlaquepaque permanece con cierre total, y en Tepatitlán se reportan dos grupos suspendidos por contagios.

La autoridad sanitaria recordó la importancia de mantener actualizadas las vacunas, especialmente en menores de edad, para evitar nuevos brotes de esta enfermedad viral.

Martha Karina Fuerte / N+

Historias recomendadas: