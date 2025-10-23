Vecinos Narran el Rescate de una Bebé que Cayó a una Alcantarilla en Las Juntitas, Tlaquepaque

Una bebé de 8 meses cayó en una alcantarilla sin tapa en Las Juntitas, Tlaquepaque. Tras el accidente, autoridades finalmente la repararon

La alcantarilla se encuentra sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez, justo al pie de las vías del tren. Por ese lugar caminaba una mujer de aproximadamente 27 años la noche del miércoles.

Vecinos relatan que, de pronto, comenzaron a escuchar gritos. Se percataron de que, dentro de una alcantarilla, la mujer pedía auxilio para salvar a su bebé.

Carlos Alberto fue una de las muchas personas que acudieron al lugar. A pesar de estar en recuperación por una operación en el brazo, ingresó a la alcantarilla para ayudar a la mujer en crisis y rescatar a la bebé de apenas ocho meses.

Ya me metí y les pasé a la niña y abracé a la muchacha para levantarla, y decía que su mano también le dolía. Yo la detuve de su espalda para que no se viniera para atrás y saqué a la niña también, pero sí estaba destapada la alcantarilla Carlos Alberto. Ayudó con el rescate

Otros vecinos realizaron el reporte al 911, pero aseguran que los minutos pasaban sin respuesta.

La muchacha estaba adentro todavía, la ayudaron a subir con una escalera de fierro y sacaron a la niña, y después sacaron a la muchacha. La muchacha, cuando vio a la niña, empezó a llorar como desesperada, no podía ni hablar. Después llegó una persona en una moto que fue quien la llevó, porque estábamos esperando a la ambulancia como 40 minutos y no llegaba Vecina, ayudó a pedir la ambulancia.

¿Por qué hacía falta la tapa de la alcantarilla de Las Juntitas?

Habitantes de Las Juntitas aseguran que el robo de tapas de alcantarillas en la zona es constante. Tras el accidente, que mantiene a la bebé entre la vida y la muerte, fueron ellos mismos quienes colocaron señalamientos improvisados con los objetos que tenían a la mano.

Posteriormente, autoridades de Tlaquepaque acudieron al lugar y finalmente taparon la alcantarilla, la cual, según los vecinos, ya había sido reportada en varias ocasiones.

La bebé sufrió una fractura de cráneo y su estado de salud es grave. La Fiscalía de Jalisco confirmó que, tras ser revisada por médicos, no se detectaron signos de maltrato o violencia, por lo que se presume que se trató de un hecho accidental.

