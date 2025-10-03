Mujer Vendedora de Chicharrones Muere como Víctima Colateral de Riña en Tianguis de Tlaquepaque

Tragedia en pleno tianguis de la colonia El Campesino, en San Pedro Tlaquepaque. Una riña que inició entre el encargado de un puesto de venta de comida de mar terminó con la vida de Doña Rosa, conocida como “la señora de los chicharrones”. Ella nada tenía que ver con la discusión de los sujetos

El epicentro del conflicto fue en el cruce de las calles Martín Corona y Ramón Corona. En ese punto, los jóvenes comenzaron a discutir; de los insultos pasaron a los golpes. Al verse en desventaja, uno de ellos sacó una pistola y disparó en varias ocasiones. Una de las balas hizo blanco en el pecho de la mujer, provocándole la muerte de forma instantánea.

La víctima colateral llevaba al menos diez años dedicándose a la venta de chicharrones. Foto: N+

De inmediato llegaron los oficiales, aseguraron la escena y retuvieron a uno de los involucrados, quien presentaba un impacto de bala en la pierna. El sujeto que accionó el arma logró darse a la fuga.

¿Quién era Doña Rosa, víctima colateral de riña en Tlaquepaque?

Según se informó, la víctima mortal colateral tenía por lo menos diez años vendiendo chicharrones. Era una mujer muy tranquila y “no se metía con nadie”.

