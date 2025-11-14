Víctimas Denuncian Presunta Violencia y Tortura en Clínica de Tonalá

Personas que estuvieron anexadas en la clínica “Vikingos”, ubicada en Tonalá, Jalisco, narraron episodios de violencia, castigos y abuso de poder presuntamente cometidos dentro del centro de rehabilitación, asegurado por las autoridades luego de la muerte de uno de sus internos.

Muchos castigos, mucha violencia, abuso de poder tanto en hombres como en mujeres Una de las víctimas que sufrió maltrato en el anexo

Otros testimonios coincidieron en que sufrían maltratos diarios.

Baños con agua fría, parados en la barda, negaban la comida hasta por dos días. La manipulación de que si le decías a tu familia les iban a decir que eran mentiras para que te dejaran más tiempo Otra de las víctimas de los tratos en el anexo

La cronología del caso

De acuerdo con información de la Fiscalía de Jalisco, el hombre asesinado, cuyo nombre permanece reservado por motivos legales, fue ingresado a la clínica el 3 de noviembre de 2025. Sin embargo, su familia dejó de tener contacto con él durante varios días.

El 8 de noviembre, sus familiares denunciaron su desaparición, por lo que la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas inició las indagatorias correspondientes.

Como parte de la investigación, el 11 de noviembre fue inspeccionado el inmueble en la colonia Los Tulipanes de Tonalá, así como otra sucursal y un predio ubicado en la colonia Los Amiales, propiedad del dueño de la clínica “Vikingos”.

En este último punto, las autoridades localizaron sin vida al hombre reportado como desaparecido. El cuerpo se encontraba semienterrado.

El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, informó que los responsables “aseguraban que el hombre se había fugado del lugar”. Añadió que la víctima fue golpeada dentro del anexo y posteriormente trasladada a otro centro vinculado a las mismas personas, donde finalmente fue hallada sin vida.

Relatos de exinternos

Otros exanexados describieron un ambiente de terror.

Sufrí mucha violencia, sobre todo los hombres porque los golpeaban. Sus servidores manejaban mucha violencia Otra de las víctimas del anexo

Asimismo, exigieron justicia.

Espero que de verdad se haga justicia, pero se haga lo que se haga nunca se van a recuperar las vidas que se perdieron ni el daño emocional ni los daños psicológicos Víctimas del anexo

El inmueble asegurado y los detenidos

En el exterior del anexo, una lona colocada por la Fiscalía de Jalisco cubre ahora el acceso principal, el sitio donde presuntamente se cometían actos de tortura.

Como resultado de las investigaciones, tres hombres fueron detenidos: Francisco 'N', Julio Daniel 'N' y José Jacob 'N', señalados como presuntos encargados del centro de rehabilitación y posibles responsables de la desaparición y muerte del interno.

Las autoridades continúan con las pesquisas para determinar la extensión de los abusos y si existen más víctimas.

Moisés Hernández / N+

