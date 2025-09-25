Vinculan a Proceso a 3 Hombres que Presuntamente Asaltaron a Pareja de Abuelitos en Guadalajara

Después de que se comprobó su probable responsabilidad en un violento asalto contra una pareja de la tercera edad, ocurrido en Guadalajara, Jesús Rafael ‘N’, Christian Daniel ‘N’ y Eduardo ‘N’, fueron vinculados a proceso.

El 3 de septiembre, estos sujetos ingresaron al domicilio de una pareja de abuelitos, los sometieron con armas de fuego, y revisaron la casa para robar dinero en efectivo, joyas o artículos de valor.

Los vecinos de la colonia El Real, cerca de las calles Valentín Gómez Farías y Magnolia, en donde ocurrió el asalto, escucharon un ruido inusual, por lo que llamaron a los policías, quienes consiguieron detener a los tres asaltantes.

Durante el asalto se presume que participaron otros dos sujetos que hasta el momento continúan prófugos de la ley, y que lograron llevarse un millón 257 mil 110 pesos.

Las investigaciones para dar con el paradero de estos supuestos ladrones continúan por parte de las autoridades. Mientras que se está investigando la participación de estos sujetos en otros robos perpetrados bajo el mismo modus operandi.

¿Cómo ocurrió el asalto?

Fue el 3 de septiembre cuando un hombre y una mujer de la tercera edad fueron víctimas de un asalto cometido por varios sujetos armados dentro de su casa.

Todo inició cuando la pareja de abuelitos se estaba preparando para desayunar, cuando de pronto la mujer fue enfrentada por varios sujetos armados, quienes entraron a la finca sin permiso y revisaron a ambos para después amarrarlos.

Los policías, tras su llegada, lograron detener a tres personas, consiguieron asegurar un arma calibre 40, incluso reportaron que llevaban parte de lo robado en la casa.

La pareja de ancianos fue revisada por paramédicos, quienes aseguraron que ninguno de ellos presentó lesiones, sólo vivieron un susto y una descompensación por la impresión de los hechos.

