Vinculan a Proceso a Expolicia Involucrado en el Asesinato de una Familia Localizada en Jalisco

Vinculan a proceso a un expolicía de Zapopan, identificado como Leonel Alfredo “N”, quinto detenido por el asesinato de una familia localizada en San Cristóbal de la Barranca. Fue localizado y detenido en Austin, Texas, Estados Unidos, mediante una ficha roja de la Interpol.

En una audiencia celebrada en las salas de juicio oral del Distrito I, con sede en Puente Grande, el juez de control determinó que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público fueron suficientes para dictar auto de vinculación.

¿Qué medida cautelar se le impuso al detenido?

Como medida cautelar se le impuso prisión preventiva oficiosa por un año. Por este multihomicidio hay otras cuatro personas detenidas: un hermano del padre de familia asesinado y tres expolicías de la Villa Maicera. Se trata de Mario Alberto “N”, José Ángel “N”, Christian Oswaldo “N” y Pablo “N”, también vinculados por desaparición forzada de personas.

La noche del 9 de julio, un grupo de sujetos se presentó en el domicilio de la familia en Colinas del Caracol, en Zapopan. Tras someterlos, se llevaron una fuerte suma de dinero, cuatro vehículos y armas de fuego.

No conformes con el botín, dispararon contra la familia, cuyos cuerpos fueron localizados a 25 kilómetros, sobre la carretera a Colotlán. Se trata de Felipe de Jesús, de 35 años; Andrea Saraí, de 34; Brythani Saraí, de 13; y Felipe de Jesús, de 2 años y 9 meses.

Un niño de 9 años que sobrevivió deambuló por la zona para pedir ayuda.

