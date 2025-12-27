Vinculan a Proceso a Hombre Acusado de Asesinar a su Suegra, una Maestra Jubilada, en Jalisco

Un juez vinculó a proceso a Mariano 'N' por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio, luego de que fuera señalado como el responsable del asesinato de Teresa, una maestra jubilada y madre de su pareja sentimental, en el municipio de Puerto Vallarta.

Noticia relacionada: Trasladan a Reos Peligrosos De Puerto Vallarta al Complejo Penitenciario de Puente Grande

La mujer fue localizada sin vida en su vivienda

De acuerdo con la investigación, fueron familiares de la víctima quienes realizaron el hallazgo la tarde del 9 de diciembre, al localizar el cuerpo al interior de su domicilio, ubicado en la delegación Las Juntas. La mujer fue encontrada en su recámara con múltiples heridas provocadas por un arma punzocortante en espalda, hombros y cuello.

Las indagatorias de la Fiscalía de Jalisco permitieron identificar al presunto agresor, por lo que el 12 de diciembre se le cumplimentó una orden de aprehensión. Posteriormente, al ser presentado ante el juez que lo requería, se determinó su vinculación a proceso y se le dictó prisión preventiva oficiosa durante el tiempo que dure el procedimiento judicial.

Según las investigaciones, el imputado habría aprovechado que la madre de su pareja sentimental se encontraba sola en la vivienda para ingresar y atacarla.

Este caso no es el único feminicidio registrado en las últimas semanas en Puerto Vallarta. La noche del 20 de diciembre, el cuerpo de otra mujer fue localizado en un terreno baldío del camino a Ixtapa; la víctima presentaba una bolsa de plástico en la cabeza. Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

Priscilla Velasco / N+

Historias recomendadas: