Vinculan a Proceso a Carlos Jesús ‘N’, Presunto Asesino de su Hijastra de 4 Años en Tlajomulco

Carlos Jesús ‘N’, presunto feminicida de una menor de cuatro años en Tlajomulco, Jalisco, fue vinculado a proceso, por lo que podría ser encarcelado en cuanto se le dé una sentencia por parte de un juez.

Fue la semana pasado cuando la madre de la niña se armó de valor y acudió al Centro de Justicia para las Mujeres a interponer una denuncia contra su pareja sentimental, un hombre de 29 años que supuestamente la violentaba y que incluso confesó que había matado a su hija de cuatro años, por lo que se abrió una carpeta de investigación.

Encontraron el cuerpo de la menor en una brecha peatonal de Tlajomulco

El 22 de octubre, el cuerpo de la pequeña fue localizado en una brecha peatonal en el fraccionamiento Jardines del Verano, del municipio de Tlajomulco, al interior de una bolsa de plástico de color negro. Se dio a conocer que el cuerpo tenía varios días de evolución cadavérica.

Ese mismo día, Carlos Jesús ‘N’ fue detenido, pero hasta el 26 de octubre quedó a disposición de un juez, realizándose el traslado en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

Tras una continuación de la audiencia inicial, Carlos Jesús ‘N’ fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio, previsto y sancionado en el Código Penal del Estado de Jalisco.

Como medida cautelar, un juez le dictó un año de prisión preventiva oficiosa a Carlos Jesús ‘N’, así como seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

