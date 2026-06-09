La tarde del pasado lunes 8 de junio, se registró un accidente en las escalinatas del templo de la Virgen de Guadalupe en la calle Tepeyac de Moroleón, Guanajuato.

De acuerdo a testigos, una persona iba bajando del Santuario de la Virgen cuando se resbaló a causa del piso mojado, cayendo varios escalones.

Vecinos al darse cuenta del accidente llamaron a las autoridades

Vecinos del lugar al percatarse de los hechos, llamaron a la Central de Emergencias 911 para que acudieran a ayudar a la víctima.

Policías municipales llegaron al lugar, para acordonar la zona, mientras arribaban elementos de rescate, quienes revisaron a la persona accidentada.

Después de algunos minutos, los paramédicos solo pudieron confirmar que la persona, ya no contaba con signos vitales, por lo que se tapó el cuerpo con una sábana blanca.

Por el momento se desconoce la identidad de la víctima

Los hechos fueron reportados a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para que acudieran a realizar las indagatorias pertinentes para esclarecer el hecho.

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Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida, quien fue levantada por elementos del Servicio Médico Forense, para ser trasladada a Guanajuato a un anfiteatro.