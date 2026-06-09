Persona Muere en las Escalinatas del Templo de la Virgen de Guadalupe en Moroleón, Guanajuato

Una persona falleció en las escalinatas del templo de la Virgen de Guadalupe la tarde del pasado lunes 8 de junio en Moroleón, Guanajuato, al parecer la víctima resbaló por el piso mojado.

Aparentemente la víctima resbaló al bajar las escaleras del Santuario de la Virgen de Guadalupe.N+

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Tragedia en Moroleón: una persona falleció al resbalar en las escalinatas del templo de la Virgen de Guadalupe. Las autoridades investigan el accidente.

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