Un fatal accidente en una iglesia dejó saldo de al menos 36 personas muertas y más de 200 heridas, quienes se disponían a participar en una celebración religiosa en el centro de Etiopía, de acuerdo con fuentes oficiales.

Los hechos ocurrieron en el interior de una iglesia parcialmente construida, en la zona de Minjar Shenkora, región de Amhara.

Así fue el accidente en la iglesia de Santa María de Arerti

El accidente ocurrió el miércoles 1 de octubre de 2025 cuando un andamio de madera se derrumbó al interior de la iglesia, pues dicha estructura cedió ante el peso de los fieles.

Las personas subieron al andamio del inmueble, situado a unos 130 kilómetros por carretera al este Adís de Abeba, para participar en la festividad anual de Santa María.

Sin embargo, el peso acumulado provocó el colapso de la estructura, provocando una tragedia en la que murieron también niños y adultos mayores, dijo a la agencia EFE Gota Tesfaye, director del Hospital de Primaria Arerti.

"Lo que causó los daños fue la caída del andamio. Aplastó a las personas que estaban debajo. Algunos de los que estaban en la periferia salieron corriendo, pero los que estaban en medio perecieron", indicó por su parte Tadesse Tesfaye, un superviviente, de acuerdo con Reuters.

Personas en el lugar del derrumbe de un andamio de madera en la Iglesia Ortodoxa de Santa María. Foto: Reuters

Escombros al interior de la iglesia

Imágenes difundidas en las redes sociales de la administración local mostraron la sección colapsada del templo cubierta de escombros, mientras residentes y seres queridos de las víctimas se congregaron en el lugar.

Un día después del siniestro, los zapatos y sandalias de las víctimas yacían amontonados junto a la mampostería rota y los postes de los andamios rotos. Los restos retorcidos del andamio quedaron bajo la cúpula recién pintada de la iglesia.

Más de 200 heridos

El jefe de la policía local, Ahmed Gebeyehu, expresó en una emisora estatal que el número de muertos podría aumentar, ya que algunos de los heridos permanecen en estado crítico.

"El número de muertos asciende a 36 y podría aumentar aún más (...) Más de 200 personas resultaron heridas".

Añadió que algunos heridos están recibiendo atención médica en un hospital local, mientras que los más graves fueron trasladados a la capital, Adís Abeba.

En un comunicado difundido en Facebook, el Gobierno etíope lamentó los hechos y expresó "su profundo pesar ante esta trágica noticia".

"Etiopía está llevando a cabo importantes obras de construcción, desde grandes presas hasta pequeñas vallas privadas. Pero, en todos los trabajos de este tipo, la seguridad debe ser una prioridad y nuestras leyes de construcción se han diseñado teniendo en cuenta este principio", añadió el Ejecutivo.

Con información de Reuters y EFE.

