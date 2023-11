Estudiante Recibe Depósito Millonario por Error y Se Da Vida de Lujo

Sibongile Mani, una estudiante sudafricana, recibió por error un depósito bancario por lo equivalente a poco más de un millón de dólares en 2017 por parte de un fondo de becas.

Ella recibía una beca gubernamental de apoyo para sus estudios universitarios de 100 dólares mensuales, sin embargo, un día vio en su cuenta bancaria más de un millón de dólares.

Ese fue el inicio de varios problemas para ella. No obstante, en ese momento no lo previó y no reportó el hecho a su institución bancaria.

Una vida de lujos

Por el contrario, la mujer decidió darse la gran vida y cambiar por completo la ropa que vestía, lo que tomaba y hasta se compró varios iPhones para ella y sus amigos.

Como toda una millonaria, cambió los lugares que frecuentaba y tomaba los mejores Whiskys, en lugar de la cerveza que acostumbraba como una estudiante normal en Cabo Oriental, Sudáfrica.

Desgraciadamente para Sibongile Mani la historia no acabó ahí, pues conocidos de la estudiante empezaron a notar su cambio de estilo de vida a uno mucho más lujoso, por lo que empezó a levantar sospechas.

Según Daily Mail, finalmente, un día, Mani dejó un recibo en un supermercado en el que mostraba que tenía 800 mil libras en su cuenta bancaria. Por lo que fue demandada por robo y fraude.

Recibo por el que Mani fue descubierta.Foto Facebook

En 2017 fue arrestada acusada por robo y fraude.

En 2022 fue sentenciada a 5 años de prisión, sin embargo, mediante su abogado, Asanda Pakade, presentó una apelación argumentado que Sibongile Mani no representaba un riesgo para la sociedad y no era candidata para una prisión sobrepoblada.

Asanda Pakade detalló que a Sibongile Mani le fueron depositados los más de un millón de dólares por error por parte del esquema de becas de apoyo para estudiantes.

Una corte suspendió su condena y argumentó que ella no cometió ningún robo, ni fraude.

No obstante, Sibongile Mani tuvo que cumplir 14 semanas de trabajo comunitario, pero no fue obligada a pagar el dinero que se había gastado.

¿Qué hacer si te depositan dinero a tu cuenta por error?

En México ningún cuentahabiente está obligado a devolver el dinero si este fue depositado a su cuenta por un error, según la Condusef.

Sin embargo, quien depositó el dinero por equivocación puede pedir, de buena fe, que le devuelvan el dinero.

Si el banco fue quien depositó por error, la institución pediría al usuario de la cuenta destino autorizar la devolución del dinero, pero, en caso de que el usuario se niegue a devolver el dinero porque ya se lo gastó, la institución bancaria podría interponer una demanda por “disposición de lo indebido”.

En caso de que el cuentahabiente no de permiso al banco de hacer la retención del dinero y aun así la realicen, se puede interponer una queja ante la Condusef.

Con información de N+

