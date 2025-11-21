Grupo Armado Secuestra a 52 Alumnos de Escuela Católica, en Nigeria

Las autoridades nigerianas informaron el secuestro de un número indeterminado de estudiantes en una escuela católica en el centro del país.

Sin embargo, la televisora local Arise TV informó que fueron 52 los alumnos raptados.

Este hecho es el segundo incidente en menos de una semana contra la minoría cristiana en el país más poblado de África.

Tensión EUA y Nigeria

Tanto los raptos como el ataque contra el inmueble religioso han provocado tensiones entre Nigeria y Estados Unidos.

Y es que a principios de este mes, Donald Trump acusó al gobierno nigeriano de no hacer caso a los ataques contra cristianos, por lo que instruyó al Departamento de Guerra a tomar posibles acciones.

El mandatario estadounidense amenazó con una intervención militar ante una campaña de asesinatos contra cristianos, dijo, a manos de yihadistas, lo que fue rechazado por el gobierno africano.

Bandidos armados asaltaron la escuela

Abubakar Usman, secretario del gobierno local del estado de Níger, señaló que el más reciente secuestro ocurrió en la escuela St. Mary, en la zona de Agwara.

"El número exacto de estudiantes raptados todavía está por confirmar. Las agencias de seguridad continúan evaluando la situación

La Policía del estado de Níger recibió información de que "algunos bandidos armados asaltaron la escuela privada de secundaria St. Mary".

La institución agregó que "secuestraron a un número todavía por determinar de estudiantes de la residencia".

Lanzan operativo de búsqueda

Ante los hechos, este cuerpo policiaco lanzó un operativo y desplegó unidades técnicas y soldados para buscar a los estudiantes.

A pesar de que Nigeria puso en alerta a sus fuerzas de seguridad ante la presión de EUA, el lunes un grupo de hombres secuestró a 25 alumnas de secundaria en Kebbi. Una de ellas escapó.

Un día después, hombres armados mataron a dos personas en una iglesia al oeste del país, mientras se realizaba una misa que estaba siendo transmitida en directo.

Además, se cree que decenas de feligreses que estaban en el lugar fueron secuestrados. Y ahora, cierra la semana con un nuevo rapto.

Con información de AFP

ICM