Hombre que Vivió 26 Años Secuestrado por su Vecino, pero No Pidió Ayuda por un Hechizo

Cuando uno cree que ya había escuchado todo, sale a la luz la historia de un hombre que desapareció hace 26 años cuando tenía 17 años, y fue encontrado con vida a sólo 200 metros de la casa de su familia, escondido en el sótano de su vecino que lo secuestró.

La víctima es Omar Bin Omran, de Argelia, quien desapareció en 1998 mientras se dirigía a la escuela.

El hombre de 61 años que lo mantenía en cautiverio fue arrestado después que su propio hermano lo delatara en redes sociales, todo para ganar la disputa por una herencia.

Omar permanecía escondido en un redil bajo un pajar en el sótano. La historia le ha dado la vuelta al mundo y ha captado la atención de innumerable cantidad de internautas.

Omar Bin Omran, who vanished at 17 in 1998, was found alive 27 years later in his neighbor’s cellar pic.twitter.com/hSg3uZFrzJ