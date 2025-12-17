Cámara de Representantes de EUA Aprueba Proyecto Ley que Penaliza Cirugías Transgénero en Niños

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la tarde de este miércoles 17 de diciembre de 2025 un proyecto de ley que tipifica como delito la prestación de intervenciones de transición de género en menores de edad.

Con 216 votos a favor y 211 en contra, el proyecto fue aprobado y turnado al Senado de Estados Unidos, donde se prevé que no cuente con el suficiente apoyo de los congresistas republicanos.

207 demócratas votaron en contra de la iniciativa y tres a favor de la iniciativa.

Mientras que 213 republicanos se posicionaron a favor y cuatro en contra.

El proyecto de ley propone una pena de hasta 10 años de prisión para los médicos que realicen cirugías de transición de género en menores, así como elevar a delito que se recete bloqueadores de pubertad, utilizados para dar tiempo a la afirmación de género.

Impulsado por la representante republicana Marjorie Taylor Greene, el proyecto de ley tipifica como delito federal la prestación de atención que reafirma el género a menores. También modifica el delito federal vigente que prohíbe la "mutilación genital femenina (MGF) y conductas conexas".

Trump vs los derechos de las personas transgénero

Desde su regreso al poder, el presidente estadounidense Donald Trump ha expresado públicamente una postura firme contra los derechos y la inclusión de las personas transgénero, tanto a través de declaraciones como de políticas implementadas por su administración.

En febrero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a prohibir que los atletas transgénero participen en deportes femeninos.

La orden, titulada “Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos”, otorga a las agencias federales amplia libertad para garantizar que las entidades que reciben fondos federales cumplan con el Título IX, en consonancia con la opinión de la administración Trump, que interpreta el “sexo” como el género que se le asigna a alguien al nacer.

"Con esta orden ejecutiva, la guerra contra los deportes femeninos ha terminado", dijo Trump en una ceremonia de firma en el East Room, a la que asistieron legisladores y atletas femeninas que apoyaron la prohibición, incluida la exnadadora universitaria Riley Gaines.

Con información de: AP

