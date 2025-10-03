Corte Suprema de EUA Permite a Gobierno de Trump Retirar Protección a Migrantes Venezolanos

La Corte Suprema de Estados Unidos volvió a despejar el viernes el camino para que el gobierno de Donald Trump revoque una protección legal temporal para cientos de miles de migrantes venezolanos en ese país.

Los jueces emitieron una orden de emergencia, que durará mientras continúe el caso judicial, suspendiendo un fallo de un tribunal inferior emitido por el juez federal de distrito Edward Chen en San Francisco, en el que se determina que el gobierno había cancelado incorrectamente el estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos.

El gobierno republicano de Trump ha avanzado para retirar varias protecciones que han permitido que los inmigrantes permanezcan y trabajen legalmente en Estados Unidos, incluyendo el fin del TPS para un total de 600 mil venezolanos y 500 mil haitianos que recibieron protección en el régimen del expresidente demócrata Joe Biden. El TPS se concede en incrementos de 18 meses.

En mayo, la Corte Suprema revocó una orden preliminar de Chen que afectaba a otros 350 mil venezolanos cuyas protecciones expiraron en abril. El máximo tribunal no dio una explicación en ese momento, lo cual es común en apelaciones de emergencia.

“La misma decisión que tomamos en mayo es apropiada aquí”, escribió el tribunal el viernes en una orden no firmada.

Algunos migrantes han perdido sus empleos y hogares, mientras que otros han sido detenidos y deportados después de que los jueces intervinieron por primera vez, dijeron al tribunal los abogados de los migrantes.

Ofrecen 2 mil 500 dólares a niños migrantes para que regresen a sus países

El gobierno de Estados Unidos dijo el viernes que pagaría 2 mil 500 dólares a los niños migrantes para que regresen voluntariamente a sus países de origen, ofreciendo un nuevo incentivo para persuadir a las personas a autodeportarse.

Si bien el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no especificó cuándo entraría en vigor la oferta, The Associated Press obtuvo un correo electrónico dirigido a refugios de migrantes que indicaba que los niños de 14 años o más recibirían 2 mil 500 dólares cada uno. A los niños se les dio 24 horas para responder.

El ICE dijo en un comunicado que la oferta sería inicialmente para jóvenes de 17 años. "El pago para apoyar un regreso a casa se proporcionaría después de que un juez de inmigración apruebe la solicitud y el individuo llegue a su país de origen", afirmó el ICE. "El acceso al apoyo financiero al regresar a casa ayudaría si eligen esa opción".

Con información de: AP

