El Papa Recibe a Organización que Trabaja con Migrantes en Frontera de México y Estados Unidos

El papa León XIV recibió este miércoles 8 de octubre en el Vaticano a miembros de la organización Hope Border, que trabaja por la justicia y los derechos humanos en la frontera entre Estados Unidos y México, y les aseguró que "la Iglesia no puede permanecer en silencio ante la injusticia", según los asistentes.

"Hoy, junto con el obispo (de El Paso) Mark Seitz y miembros de la comunidad de inmigrantes, Hope Border se ha reunido con el papa León y le ha entregado mensajes y un video de quienes temen las deportaciones masivas de Trump", informó en X Dylan Corbett, director ejecutivo de la organización.

"La Iglesia no puede permanecer silencio", dice León XIV

En la cuenta en X se asegura que el papa estadounidense y peruano comentó durante la reunión: "La Iglesia no puede permanecer en silencio ante la injusticia. Vosotros estáis conmigo. Y yo estoy con vosotros".

León, el primer papa estadounidense, recibió durante la reunión decenas de cartas de inmigrantes que describían los temores de deportación bajo las medidas del Gobierno de Donald Trump, que incluyó a obispos y trabajadores sociales de la frontera entre Estados Unidos y México.

"Nuestro Santo Padre (...) está preocupado muy personalmente por estos asuntos", dijo a Reuters el obispo de El Paso, Mark Seitz, que participó en la reunión.

Expresó su deseo de que la Conferencia Episcopal de Estados Unidos hable con firmeza sobre este asunto

"Significa mucho para todos nosotros saber de su deseo personal de que sigamos hablando claro", dijo Seitz.

El Vaticano no hizo comentarios inmediatos sobre la reunión del papa.

Le piden que se pronuncie sobre redadas

Elegido en mayo para sustituir al fallecido papa Francisco, León ha mostrado un estilo mucho más reservado que su predecesor, que criticó con frecuencia al gobierno de Trump y a menudo hablaba con comentarios sorpresivos e improvisados.

Sin embargo, León ha arreciado sus críticas en las últimas semanas. El papa cuestionó el 30 de septiembre que las políticas antiinmigración del gobierno de Trump estuvieran en consonancia con las enseñanzas provida de la Iglesia católica, unos comentarios que suscitaron encendidas reacciones de algunos católicos conservadores prominentes.

La Casa Blanca ha dicho que Trump fue elegido con base a sus muchas promesas, incluida la de deportar a los extranjeros ilegales criminales. Una de las cartas entregadas al papa este miércoles, compartida con Reuters, describía a una familia con dos miembros que no tenían permiso legal para permanecer en Estados Unidos y que tenían miedo de salir de casa por temor a ser deportados.

La carta, escrita en español, expresaba el deseo de que el papa se pronunciara sobre las redadas y el trato que está sufriendo la comunidad a la que pertenecían.

León XIV también se reunió en privado ayer martes 7 de octubre por la tarde con un grupo de unos 100 católicos estadounidenses implicados con inmigrantes en su ministerio, a los que les agradeció su trabajo.

Hace unos días, fue cuestionado por los planes del cardenal de Chicago, Blase Cupich, de otorgar un premio a la trayectoria al senador de Illinois, Dick Durbin, por su labor en favor de los inmigrantes, lo que provoco algunas críticas por parte de los obispos conservadores, ya que el senador demócrata defiende el derecho al aborto.

León XIV pidió respeto a todas las partes y luego añadió: "Quien dice estoy en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte no es realmente provida. Quien dice 'Estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos', no sé si es provida".

