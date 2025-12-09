Madre de Naasón Joaquín Pide a Juez en NY Llevar Proceso en Libertad y Ofrece Fianza de 5 MDD

Defensa de la madre de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, pidió al juez en Nueva York que le permita llevar en libertad el proceso en su contra.

Bajo el argumento de que tiene 80 años y que los delitos de los que se le acusa habrían sido cometidos hace décadas, la defensa ofrece una fianza de 5 millones de dólares.

Noticia relacionada: Tiroteo en Universidad de Kentucky, en EUA, Deja 1 Muerto; Detienen a Presunto Agresor

En septiembre pasado, el líder de la Iglesia La Luz del Mundo se presentó a una corte federal de Nueva York, en Estados Unidos, hoy, 23 de septiembre de 2025, para la lectura de los cargos en su contra, que incluyen tráfico sexual de menores, extorsión, conspiración y crimen organizado. Joaquín García se declaró no culpable de la acusación en su contra.

Un mes después, el 31 de octubre, 5, se dio a conocer que la jueza de Nueva York que lleva el caso determinó que el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo no podrá tener acceso a evidencia sensible en su contra, esto de cara al juicio por pornografía infantil, violencia sexual, crimen organizado, delitos financieros y otros.

¿De qué se le acusa a la madre de Naasón Joaquín?

De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, la madre de Naasón Joaquín "acicalaba a menores de edad y a mujeres" para que su marido, Samuel Joaquín Flores, "cometiera abusos sexuales y ella misma igualmente abusó sexualmente de menores y mujeres jóvenes también durante años".

En tanto, su hijo, Naasón Joaquín García, fue trasladado a una cárcel de Brooklyn, en Nueva York, luego de que autoridades de Estados Unidos lo acusaron formalmente —a él y a sus cómplices— de seis delitos relacionados con el tráfico sexual de menores:

Conspiración de crimen organizado.

Conspiración de tráfico sexual.

Trata sexual mediante el uso de la fuerza, el fraude y la coacción.

Inducción a viajar para participar en actividades sexuales ilegales.

Conspiración para explotar sexualmente a menores.

Conspiración de explotación infantil.

Historias recomendadas:

AMP