Oso Grizzly Ataca a Alumnos y Maestros Que Realizaban Senderismo, en Canadá; Hay 11 Heridos
El incidente ocurrió el jueves por la tarde en Bella Coola, a 700 kilómetros al noroeste de Vancouver
Once personas resultaron heridas luego de que un oso grizzly atacara a un grupo de estudiantes y maestros que realizaba senderismo, en la Columbia Británica, en Canadá.
De acuerdo con las autoridades, el estado de salud de dos de las víctimas se reportaba como grave, a causa del ataque.
Los hechos ocurrieron en Bella Coola, el jueves por la tarde, un lugar ubicado a 700 kilómetros al noroeste de Vancouver.
La nación Nuxalk indicó que el "agresivo oso" seguía en libertad y que agentes de policía y oficiales de conservación estaban en el lugar del ataque.
Los agentes están armados. Permanezcan en sus casas y lejos de la carretera
Estado de salud de las víctimas
De acuerdo con Brian Twaites, vocero del servicio de emergencias sanitarias, dos personas sufrieron heridas graves y dos más lesiones serias. El resto fue atendido en el sitio.
Un profesor habría sido quien recibió todo el impacto del animal. Fue trasladado en helicóptero a un hospital.
Hasta el momento, sigue la búsqueda del ejemplar y las autoridades locales enviaron alertas a la población para no caminar y tomar mejor el autobús para evitar un encuentro con el oso.
Con información de AP
