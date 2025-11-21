Oso Grizzly Ataca a Alumnos y Maestros Que Realizaban Senderismo, en Canadá; Hay 11 Heridos

Once personas resultaron heridas luego de que un oso grizzly atacara a un grupo de estudiantes y maestros que realizaba senderismo, en la Columbia Británica, en Canadá.

De acuerdo con las autoridades, el estado de salud de dos de las víctimas se reportaba como grave, a causa del ataque.

Noticia relacionada: Policía de Japón Autoriza a sus Agentes Matar a Osos

Los hechos ocurrieron en Bella Coola, el jueves por la tarde, un lugar ubicado a 700 kilómetros al noroeste de Vancouver.

La nación Nuxalk indicó que el "agresivo oso" seguía en libertad y que agentes de policía y oficiales de conservación estaban en el lugar del ataque.

Los agentes están armados. Permanezcan en sus casas y lejos de la carretera

Estado de salud de las víctimas

De acuerdo con Brian Twaites, vocero del servicio de emergencias sanitarias, dos personas sufrieron heridas graves y dos más lesiones serias. El resto fue atendido en el sitio.

Un profesor habría sido quien recibió todo el impacto del animal. Fue trasladado en helicóptero a un hospital.

Hasta el momento, sigue la búsqueda del ejemplar y las autoridades locales enviaron alertas a la población para no caminar y tomar mejor el autobús para evitar un encuentro con el oso.

Historias recomendadas:

Con información de AP

ICM