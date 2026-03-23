Tiroteo en Washington Deja un Agente de la Policía de Parques de Estados Unidos Herido

El director del FBI, Kash Patel, informó que un agente de la Policía de Parques resultó herido de bala la noche de este lunes 23 de marzo de 2026 en Washington, D. C.

"El FBI está apoyando activamente la investigación junto con nuestros socios de las fuerzas del orden y llevará a los responsables ante la justicia", escribió en X.

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Todavía no está claro qué provocó el tiroteo ni si la policía ha capturado al autor de los disparos.

¿Cuál es el estado de salud del agente baleado?

El agente, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladado en helicóptero por la Policía de Parques de Estados Unidos a un hospital de la zona, según informó Vito Maggiolo, portavoz del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de DC. Indicó que la llamada se recibió alrededor de las 19:30.

El oficial recibió un disparo en el hombro y su estado es grave pero estable, según un funcionario policial que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente sobre el asunto.

Las autoridades han identificado a un sospechoso, pero este no se encuentra bajo custodia, añadió el funcionario.

Con información de: N+ y AP

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